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  3. 29 Eylül 2018 13:40

Heykel nasıl yapılır?

Heykel nasıl yapılır?

Mermerden yaptığı heykelin yapılışını an be an kaydeden adam büyük ilgi çekti.

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Heykel nasıl yapılır?

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Heykel nasıl yapılır?

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Heykel nasıl yapılır?

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