Hiç virüs görülmeyen o köyde evler 1 eurodan satışa çıkarıldı
İtalya’nın Calabria bölgesinin bulunan ve hiç koronavirüs vakası görülmeyen Cinquefrondi kasabası, evlerini teminatsız olarak 1 euroya satışa çıkardı.
Yeni tip corona virüs (Covid-19) krizinden Avrupa en kötü etkilenen ülkelerden biri olan İtalya’da turizm gelirleri büyük ölçüde kaybedildi. Ancak seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesi ve ülkede atılan normalleşme adımlarıyla turistlerin çekilmesi hususunda yeni politikalar izleniyor.
Bu kapsamda, pandemiden önce uygulanan İtalya’nın kırsalında bulunan metruk evlerin restoran karşılığında 1 euroya satışı İtalya’nın güneyindeki Cinquefrondi kasabasında yeniden başlatıldı. Bu sembolik satışla iş arayışına giren genç nüfusun şehirlerde yarattığı kaosun önüne geçilmesi ve kırsal alanların cazibe merkezi haline gelmesi hedefliyor.
BUGÜNE KADAR HİÇ VAKA GÖRÜLMEDİ
Bununla birlikte, Cinquefrondi kasabası sakinleri arasında bugüne kadar hiç Covid-19 vakası bildirilmedi ve Calabria, İtalya'nın en düşük virüs bulaşma seviyesine sahip bölgeleri arasında yer alıyor.
Cinquefrondi Belediye Başkanı Michele Conia, CNN’e yaptığı konuyla ilgili açıklamasında, "Sahip olduğumuz terk edilmiş birçok ev için yeni sahipler bulmak, şehrin güzelliğini yitirmiş ve kayıp kısımlarını kurtarmak için başlattığım Güzellik Operasyonu’nun önemli bir parçası. Ebeveynlerimin göç ettiği Almanya'da büyüdüm, sonra ülkemi kurtarmak için geri döndüm. Çok fazla insan on yıllar boyunca burada boş evleri ardında bırakarak kaçtı. Buna teslim olamayız” ifadelerini kullandı.