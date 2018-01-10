Hintli kız, anti-tecavüz iç çamaşırı tasarladı

KURŞUN GEÇİRMİYOR

Kurşun geçirmez ve bıçakla kesilemez kumaştan üretilen anti-tecavüz külotun üzerindeki kemer, kişi tarafından özel şifre ile kilitleniyor. Şifre girilmedikçe açılmayan külot kemeri üzerinde GPS cihazı ve video kamera gözü de bulunuyor.