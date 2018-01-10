Hintli kız, anti-tecavüz iç çamaşırı tasarladı
Hindistan'da bir genç kızın kendi icadı olan ''anti-tecavüz'' iç çamaşırı tasarımı ülkenin gündemine oturdu.
Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaltinin Farukabad kentinde yaşayan yoksul aile kızı Seenu Kumari, kendi icadı olan "anti-tecavüz" külot-iç çamaşırı ile Hindistan'ın gündemine oturdu.
Harçlıklarından biriktirdiği yaklaşık 250 TL ile aldığı malzemelerle ürettiği anti-tecavüz külot, bir anda toplu tecavüzlerin çok yaygın olduğu Hindistan'da kadınların yaşam umudu haline geldi.
KURŞUN GEÇİRMİYOR
Kurşun geçirmez ve bıçakla kesilemez kumaştan üretilen anti-tecavüz külotun üzerindeki kemer, kişi tarafından özel şifre ile kilitleniyor. Şifre girilmedikçe açılmayan külot kemeri üzerinde GPS cihazı ve video kamera gözü de bulunuyor.
Dolayısıyla olası bir tecavüz girişimi durumunda kadın külotun kemeri üzerindeki düğmeye basarak polis acil yardım sinyali gönderebiliyor ve polis külotun üzerindeki GPS'ten de olay yerini süratle tespit edebiliyor. Aynı zamanda külodun üzerindeki kamera da tecavüzcünün yüzünü kaydederek, polis merkezine iletiyor.