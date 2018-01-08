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  3. 08 Ocak 2018 10:06

İç çamaşırlarıyla metroya bindiler

İngiltere ve ABD'de ''Pantolonsuz Metro'' gününde yüzlerce kişi pantolonları olmadan metroya binerek seyahat etti.

İç çamaşırlarıyla metroya bindiler

Londra'da, geleneksel pantolonsuz metro günü düzenlendi. Binlerce Londralı iç çamaşırlarıyla metroya binerek eğlenceli bir gün geçirdi.

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İç çamaşırlarıyla metroya bindiler

İngiltere'de 9. yılını dolduran gelenek, 16 yıl önce New York'ta küçük bir şaka olarak başlamıştı. Bugün yaklaşık 660 şehire yayılmış olan pantolonsuz metro gününü Londralılar yepyeni bir seviyeye çekmiş görünüyor.

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İç çamaşırlarıyla metroya bindiler

Pazar öğleden sonra hava sıcaklığının 3 derece olduğu saatlerde 400'den fazla Londralı etkinliğe katıldı. New York merkezli geleneğin arkasındaki fikir basit: Rastgele yolcular kışın ortasında pantolon olmadan ayrı duraklarda metroya biniyorlar. Katılımcılar birbirlerini tanımıyormuş gibi davranıyor ve hepsi kışlık mont, şapka, eşarp ve eldiven giyiyorlar. Ancak alışılmadık şey pantolon eksikliği!

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İç çamaşırlarıyla metroya bindiler

Bu sene katılımın arttığı etkinliğin kurucuları tuhaf geleneğin amacının oldukça basit olduğunu ve yolculuk yapan insanların eğlenmesini amaçladıklarını söylüyor.

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