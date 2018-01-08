İç çamaşırlarıyla metroya bindiler
İngiltere ve ABD'de ''Pantolonsuz Metro'' gününde yüzlerce kişi pantolonları olmadan metroya binerek seyahat etti.
Londra'da, geleneksel pantolonsuz metro günü düzenlendi. Binlerce Londralı iç çamaşırlarıyla metroya binerek eğlenceli bir gün geçirdi.
İngiltere'de 9. yılını dolduran gelenek, 16 yıl önce New York'ta küçük bir şaka olarak başlamıştı. Bugün yaklaşık 660 şehire yayılmış olan pantolonsuz metro gününü Londralılar yepyeni bir seviyeye çekmiş görünüyor.
Pazar öğleden sonra hava sıcaklığının 3 derece olduğu saatlerde 400'den fazla Londralı etkinliğe katıldı. New York merkezli geleneğin arkasındaki fikir basit: Rastgele yolcular kışın ortasında pantolon olmadan ayrı duraklarda metroya biniyorlar. Katılımcılar birbirlerini tanımıyormuş gibi davranıyor ve hepsi kışlık mont, şapka, eşarp ve eldiven giyiyorlar. Ancak alışılmadık şey pantolon eksikliği!