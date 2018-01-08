İç çamaşırlarıyla metroya bindiler

Pazar öğleden sonra hava sıcaklığının 3 derece olduğu saatlerde 400'den fazla Londralı etkinliğe katıldı. New York merkezli geleneğin arkasındaki fikir basit: Rastgele yolcular kışın ortasında pantolon olmadan ayrı duraklarda metroya biniyorlar. Katılımcılar birbirlerini tanımıyormuş gibi davranıyor ve hepsi kışlık mont, şapka, eşarp ve eldiven giyiyorlar. Ancak alışılmadık şey pantolon eksikliği!



