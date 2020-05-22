İki ilde mayıs ayında kar yağdı!

VATANDAŞLAR ŞAŞIRDIAracını durdurarak kar yağışı altında fotoğraf çeken İsa Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kar yağıyor. Bu mevsimde çok güzel bir manzara. Yaz geldi derken birdenbire kar yağışı geldi." dedi.Ümit Özçakır da bu mevsimde kar yağışının çok görülmediğini ifade ederek "Bugün çok mükemmel. Biz de köye giderken bu havayı yaşamış olduk. Bolu'da hava sıcaklığı birkaç gündür çok yüksekti. Neredeyse 35 dereceleri görmüştük. Bugün de bakacak olursak kar yağıyor." diye konuştu.