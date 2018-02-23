İl il sonuçlar açıklandı... İşte çocuklara verilen en popüler isim

Erkeklerde ise Yusuf ismini Eymen, Ömer, Emir ve Miraç izledi. Kentlere göre en popüler bebek isimlerinde yine Zeynep ve Yusuf ismi ilk sırada yer aldı. Zeynep adı 62, Yusuf adı ise 27 kentte bebeklere en çok verilen isimler oldu.

