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  3. 09 Şubat 2018 22:50

İlginç doğa olayları

İlginç doğa olayları

Hareket yeteneğini olmayan, tek hücreye sahip canlılar olarak tanımlanan planktonlar Kaliforniya açıklarında fotoğrafçı George Krieger tarafından görüntülendi.

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İlginç doğa olayları

Mikroskobik ortamlarda görülebilen planktonlar, denizlerdeki akıntılar sayesinde hareket edebiliyor. Boyutu oldukça küçük olan planktonların mikroskoplar sayesinde görüntülenebiliyor.

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İlginç doğa olayları

İstisnai olarak üreme dönemlerinde milyarlarca plankton dünyadaki okyanusların belirli alanlarında toplanıyor ve görüntüleri bu sayede kayda alınabiliyor.

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İlginç doğa olayları

Planktonların üreme döneminde havadan bakıldığında suyun renk değiştirdiği dahi görülebiliyor.

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