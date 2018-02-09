İlginç doğa olayları
Hareket yeteneğini olmayan, tek hücreye sahip canlılar olarak tanımlanan planktonlar Kaliforniya açıklarında fotoğrafçı George Krieger tarafından görüntülendi.
Mikroskobik ortamlarda görülebilen planktonlar, denizlerdeki akıntılar sayesinde hareket edebiliyor. Boyutu oldukça küçük olan planktonların mikroskoplar sayesinde görüntülenebiliyor.
İstisnai olarak üreme dönemlerinde milyarlarca plankton dünyadaki okyanusların belirli alanlarında toplanıyor ve görüntüleri bu sayede kayda alınabiliyor.