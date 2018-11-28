İnsanların vücudundan çıkan garip nesneler

Midesinden bir uçak çıktı



Fransız Michel Lotito, sürekli bir şeyleri yemesiyle ünlü. Takma adı Monsieur Mangetout yani Bay Her Şeyi Yiyen olan Lotito, bugüne kadar pek çok garip şeyi, parça parça yemesiyle tanınıyor. Bugüne dek Lotito'nun mideye indirdiği şeyler arasında 18 bisiklet, 15 alışveriş arabası, 7 televizyon, 6 avize, 2 yatak bulunuyor. Ancak bunlardan da ilginci, Lotito'nun 2 yıl uğraşarak bir Cessna tipi uçağı yemiş olması!