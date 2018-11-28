İnsanların vücudundan çıkan garip nesneler
Kafada bir çivi
Bir inşaat işçisi bir gün doktora gitti. Dişi ağrıyan ve bulanık gördüğünü söyleyen adamın sorunu ise 20 yaş dişi değildi. Kafatasında bir çivi bulunan adam, bir hafta önce çivi makinesi ile çalışırken bir sorun yaşamıştı. makine tepmiş, adamın ağzından içeri bir çivi göndermiş ve bu çivi kafatasına kadar gitmişti!
78 çatal ve kaşık
Bundan yaklaşık 30 yıl önce, Hollandalı bir kadının midesinden toplamda 78 adet çatal ve kaşık çıkartıldı. Bir an önce ameliyata alınan kadın şu açıklamayı yaptı: 'Neden bilmiyorum ama, gümüş şeyleri yemek konusunda feci bir istek duyuyorum, kendimi kontrol edemiyorum.'
Pil ve yatak yayı
Tutuklular, hastaneye gidebilmek ya da hapishaneye kaçak olarak sokabilmek için bazen çok acayip şeyler yutabiliyor. Amerika'nın Kuzey Karolina eyaletindeki bir hapishanede bulunan tutuklular, hastaneye gönderilme umuduyla pil ve yatak yayı yutmuşlar. Her iki tutuklu da denemesinde başarılı oldu; yukarıda, karın ağrısı şikayetiyle gittikleri hastanede çekilen röntgenleri görüyorsunuz.
Midesinden bir uçak çıktı
Fransız Michel Lotito, sürekli bir şeyleri yemesiyle ünlü. Takma adı Monsieur Mangetout yani Bay Her Şeyi Yiyen olan Lotito, bugüne kadar pek çok garip şeyi, parça parça yemesiyle tanınıyor. Bugüne dek Lotito'nun mideye indirdiği şeyler arasında 18 bisiklet, 15 alışveriş arabası, 7 televizyon, 6 avize, 2 yatak bulunuyor. Ancak bunlardan da ilginci, Lotito'nun 2 yıl uğraşarak bir Cessna tipi uçağı yemiş olması!