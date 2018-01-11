İnsansı dev yaratığın sırrı ne?
GEMİLER TARAFINDAN RAPOR EDİLDİ
90'lardan bu yana Antarktika sularında olan Japon araştırma gemileri Ningen isimli yaratıkları birçok kez rapor etti. Bu yaratıklarda insana benzer yüz hatları, kollar ve bacaklar olduğu söyleniyor.
Ningen'e ait olduğu söylenen fotoğraflarda da bu durum gözüküyor. Zaten benzerlikten dolayı Japonca'da insan anlamına gelen Ningen ismi verilmiş.
BEYAZ RENKLİLER
Suyun 30 metre altında gözüken bu yaratıkların beyaz renkli olduğu belirtiliyor. Google haritasında bile Ningen görüldü. 2007'de 2channel ve MU dergisi tarafından söylentiler iyice yayıldı.