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  3. 11 Ocak 2018 10:30

İnsansı dev yaratığın sırrı ne?

İnsansı dev yaratığın sırrı ne?

GEMİLER TARAFINDAN RAPOR EDİLDİ

90'lardan bu yana Antarktika sularında olan Japon araştırma gemileri Ningen isimli yaratıkları birçok kez rapor etti. Bu yaratıklarda insana benzer yüz hatları, kollar ve bacaklar olduğu söyleniyor.

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İnsansı dev yaratığın sırrı ne?

Ningen'e ait olduğu söylenen fotoğraflarda da bu durum gözüküyor. Zaten benzerlikten dolayı Japonca'da insan anlamına gelen Ningen ismi verilmiş.

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İnsansı dev yaratığın sırrı ne?

BEYAZ RENKLİLER

Suyun 30 metre altında gözüken bu yaratıkların beyaz renkli olduğu belirtiliyor. Google haritasında bile Ningen görüldü. 2007'de 2channel ve MU dergisi tarafından söylentiler iyice yayıldı.

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İnsansı dev yaratığın sırrı ne?

Loch Ness Gölü canavarı, Koca Ayak gibi Ningen efsanesi de bir türlü kanıtlanmış değil.

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