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  3. 27 Mayıs 2020 22:00

İntihar etmek isteyen genci böyle izlediler!

Sivas'ta imam nikahlı eşi S.K.'den ayrı yaşayan Ramazan A., intihar girişimine kalkıştı. Polisin eşini getirmesiyle intihar girişimi son bulurken, çevredeki vatadaşların olayı izlemesi ise kameralara yansıdı.

İntihar etmek isteyen genci böyle izlediler!

Olay, saat 17.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Yıldız Caddesi'nde meydana geldi.

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İntihar etmek isteyen genci böyle izlediler!

3 aydır imam nikahlı eşi S.K.'den ayrı yaşadığını gerekçe gösteren Ramazan A., iki katlı evinin çatısına çıkarak intihara kalkıştı.

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İntihar etmek isteyen genci böyle izlediler!

Çatıda Ramazan A.'yı görenler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri de çatının altına atlama ihtimaline karşı atlama yatağı ve branda çekti.

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İntihar etmek isteyen genci böyle izlediler!

Polisin girişiminden vazgeçirmeye çalıştığı Ramazan A., olay yerine imam nikahlı eşi S.K.'nın çağrılmasını istedi. Polis ekipleri S.K.'yu bulunduğu yerden alarak olay yerine getirdi.

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