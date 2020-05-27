İntihar etmek isteyen genci böyle izlediler!
Sivas'ta imam nikahlı eşi S.K.'den ayrı yaşayan Ramazan A., intihar girişimine kalkıştı. Polisin eşini getirmesiyle intihar girişimi son bulurken, çevredeki vatadaşların olayı izlemesi ise kameralara yansıdı.
3 aydır imam nikahlı eşi S.K.'den ayrı yaşadığını gerekçe gösteren Ramazan A., iki katlı evinin çatısına çıkarak intihara kalkıştı.
Çatıda Ramazan A.'yı görenler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri de çatının altına atlama ihtimaline karşı atlama yatağı ve branda çekti.