İşte dünyanın en soğuk 15 yeri ! Listede Türkiye de var
Dünya genelinde soğuk yerlerin listesi açıklandı. Listede Türkiye de var
Churchill, Kanada
Kanada'nın bu küçük kasabası, dünyanın kutup ayısı başkenti olarak da biliniyor. Kuzeyin bu uzak diyarının hava sıcaklığı -26 derece civarında.
Erzurum, Türkiye
Hava durumu bültenlerinde sık sık karşımıza çıkan soğukluk rekorları kıran Erzurum, bu konuda dünyanın da önde gelen kentlerinden biri. 2014'te Erzurum yılın en soğuk dönemi olan Ocak ayında -37 dereceyi gördü.
Urumçi, Çin
Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi de dünyanın en soğuk yerlerinden bri. Kentte kışın ortalama hava sıcaklığı -10 derece.