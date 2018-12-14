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  3. 14 Aralık 2018 18:49

İşte dünyanın en soğuk 15 yeri ! Listede Türkiye de var

Dünya genelinde soğuk yerlerin listesi açıklandı. Listede Türkiye de var

İşte dünyanın en soğuk 15 yeri ! Listede Türkiye de var

Churchill, Kanada

Kanada'nın bu küçük kasabası, dünyanın kutup ayısı başkenti olarak da biliniyor. Kuzeyin bu uzak diyarının hava sıcaklığı -26 derece civarında.

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İşte dünyanın en soğuk 15 yeri ! Listede Türkiye de var

Erzurum, Türkiye

Hava durumu bültenlerinde sık sık karşımıza çıkan soğukluk rekorları kıran Erzurum, bu konuda dünyanın da önde gelen kentlerinden biri. 2014'te Erzurum yılın en soğuk dönemi olan Ocak ayında -37 dereceyi gördü.

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İşte dünyanın en soğuk 15 yeri ! Listede Türkiye de var

Urumçi, Çin

Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi de dünyanın en soğuk yerlerinden bri. Kentte kışın ortalama hava sıcaklığı -10 derece.

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İşte dünyanın en soğuk 15 yeri ! Listede Türkiye de var

Edmonton, Kanada

Rusya'dan sonra dünyanın en büyük ikinci ülkesi olan Kanada'da bulunan Edmonton'da kış aylarında ortalama sıcaklık -11 derece dolayında.

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