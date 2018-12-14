İşte dünyanın en soğuk 15 yeri ! Listede Türkiye de var

Erzurum, Türkiye



Hava durumu bültenlerinde sık sık karşımıza çıkan soğukluk rekorları kıran Erzurum, bu konuda dünyanın da önde gelen kentlerinden biri. 2014'te Erzurum yılın en soğuk dönemi olan Ocak ayında -37 dereceyi gördü.