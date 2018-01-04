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  3. 04 Ocak 2018 21:13

İşte ''kurt kız'' diye bilinen çocuğun son hali

Taylandlı Supatra Sasuphan hayatının büyük bölümünde diğer çocuklar tarafından "maymun yüzlü" ya da "kurt kız" diye çağrıldı.

İşte ''kurt kız'' diye bilinen çocuğun son hali

2011 yılında Guinnes Dünya Rekorları kitabına girince Sasuphan'ın hayatı değişti ve küçük kız okulunun en popüler ismi oldu.

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İşte ''kurt kız'' diye bilinen çocuğun son hali

Hatalı kromozomların yol açtığı bir hastalık olan hirsutizm nedeniyle bu durumda olan Sasuphan bu şekilde yaşamaya alışmıştı.

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İşte ''kurt kız'' diye bilinen çocuğun son hali

Hastalığının diğer adı ambras sendromu. Kadınlarda androjene hassas bölgelerde meydana gelen erkek tipi kıllanmaya bu isim veriliyor.

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İşte ''kurt kız'' diye bilinen çocuğun son hali

Hursutizm nedeniyle Sasuphan'ın yüz, kulak, kol, bacak ve sırtında aşırı derecede kıl bulunuyor.

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