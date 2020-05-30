İstilacı çekirgeler her yerde! Bu kez kıta değiştirdiler
Tüm ülkeler dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle başa çıkmaya çalışırken, çekirge sürüleri de birçok Afrika ülkesinde etkisini göstermeye devam ediyor.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele devam ederken, çekirge sürüleri istila ettikleri ülkelerde yeni bir tehdit oluşturuyor.
Bu yılın ilk aylarında Doğu Afrika'da, Arap Yarımadası'nda ve Körfez ülkelerinde etkili olan çöl çekirgeleri, Pakistan, Hindistan ve Rusya'da ilerleyişini sürdürüyor.
Birkaç ay önce Doğu Afrika ve Afrika Boynuzu ülkelerinde görülen ve 20 milyon kişiyi gıda güvensizliğiyle karşı karşıya bırakan çekirge sürülerinin kıtayı ikinci kez vurabileceği belirtiliyor.