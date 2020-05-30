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  3. 30 Mayıs 2020 14:15

İstilacı çekirgeler her yerde! Bu kez kıta değiştirdiler

Tüm ülkeler dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle başa çıkmaya çalışırken, çekirge sürüleri de birçok Afrika ülkesinde etkisini göstermeye devam ediyor.

İstilacı çekirgeler her yerde! Bu kez kıta değiştirdiler

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele devam ederken, çekirge sürüleri istila ettikleri ülkelerde yeni bir tehdit oluşturuyor.

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İstilacı çekirgeler her yerde! Bu kez kıta değiştirdiler

Bu yılın ilk aylarında Doğu Afrika'da, Arap Yarımadası'nda ve Körfez ülkelerinde etkili olan çöl çekirgeleri, Pakistan, Hindistan ve Rusya'da ilerleyişini sürdürüyor.

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İstilacı çekirgeler her yerde! Bu kez kıta değiştirdiler

Birkaç ay önce Doğu Afrika ve Afrika Boynuzu ülkelerinde görülen ve 20 milyon kişiyi gıda güvensizliğiyle karşı karşıya bırakan çekirge sürülerinin kıtayı ikinci kez vurabileceği belirtiliyor.

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İstilacı çekirgeler her yerde! Bu kez kıta değiştirdiler

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), yaptığı açıklamada, son tahminler doğrultusunda haziran itibariyle Batı Afrika'da ikinci dalga çekirge istilasına dair uyarıda bulundu.

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