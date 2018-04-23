Advertisement Advertisement
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 23 Nisan 2018 11:00

Kapadokya'nın 'uzaydan görülen' heykelleri

Kapadokya'nın 'uzaydan görülen' heykelleri

Heykeltıraş Rogers, 13 ülkeyi kapsayan "Hayatın Ritmi Projesi" kapsamında farklı ülkelerde insan yaşamından izler taşıyan heykeller yaptı.

1/ 22
Kapadokya'nın 'uzaydan görülen' heykelleri

Proje kapsamında Türkiye'de Nevşehir'in Göreme beldesindeki Karadağ'ın farklı noktalarında çalışma yapan Rogers, bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini semboller halinde eserlerine yansıttı.

2/ 22
Kapadokya'nın 'uzaydan görülen' heykelleri

Eserleri Google Earth'te görülebilen Rogers'in, Kapadokya'da insanın tarihteki kültürel gelişimi ile bölgenin değerlerini yansıtan çalışmasında "at, Kibele heykeli, seten taşı (düven taşı), melek yüzlü kuş, hayat ağacı, çift gövdeli tek başlı aslan, taş devri ve ilk tapınak" adını verdiği heykeller bulunuyor.

3/ 22
Kapadokya'nın 'uzaydan görülen' heykelleri

Bölgeye hakim tepelerden görülebilen heykeller, zorlu ulaşım imkanları nedeniyle sınırlı sayıda yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor.

4/ 22
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM