Kapadokya'nın 'uzaydan görülen' heykelleri
Heykeltıraş Rogers, 13 ülkeyi kapsayan "Hayatın Ritmi Projesi" kapsamında farklı ülkelerde insan yaşamından izler taşıyan heykeller yaptı.
Proje kapsamında Türkiye'de Nevşehir'in Göreme beldesindeki Karadağ'ın farklı noktalarında çalışma yapan Rogers, bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini semboller halinde eserlerine yansıttı.
Eserleri Google Earth'te görülebilen Rogers'in, Kapadokya'da insanın tarihteki kültürel gelişimi ile bölgenin değerlerini yansıtan çalışmasında "at, Kibele heykeli, seten taşı (düven taşı), melek yüzlü kuş, hayat ağacı, çift gövdeli tek başlı aslan, taş devri ve ilk tapınak" adını verdiği heykeller bulunuyor.