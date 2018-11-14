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  3. 14 Kasım 2018 22:45

Kar bir anda bastırdı ! Kartpostallık görüntüler oluştu

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kar bir anda bastırdı ! Kartpostallık görüntüler oluştu

Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçesi Abana'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. İl merkezine ulaşımın sağlandığı kara yolu güzergahının Odayboğazı mevkisinde başlayan kar yağışı, Yaralıgöz geçidine kadar etkisini sürdürüyor.

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Kar bir anda bastırdı ! Kartpostallık görüntüler oluştu

Karayolları ekipleri, karın etkili olduğu yerlerde karla mücadele çalışmaları yürüttü. Bozkurt 8. Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ekipleri de sürücüleri, kar ve etkili olan sis nedeniyle dikkatli olmaları yönünde uyardı.

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Kar bir anda bastırdı ! Kartpostallık görüntüler oluştu

Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreyi bulduğu ilçedeki ormanlarda da güzel görüntüler oluştu. Kara yolunu kullanan sürücülerden Tayfun Abana, AA muhabirine, karın geçen yıl da bu zamanlarda yağdığını belirterek, özellikle ormanlarda ortaya çıkan görüntülerin eşsiz güzellikte görsel sunduğunu söyledi.

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Kar bir anda bastırdı ! Kartpostallık görüntüler oluştu

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