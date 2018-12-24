Kar ile ilgili şaşırtıcı gerçekler
Kar tanesinin aslında beyaz olmadığını biliyor muydunuz ?
Kış geldi, kar pek çok ilimizde etkisini göstermeye başladı. Ancak 'kar'la ilgili bilmediğimiz meğer öyle çok şey varmış ki... Okuyunca şaşıracaksınız!
Kar beyaz değil
'Kar beyazı' gibi bir tanımlamayı sık kullansak da kar aslında beyaz değil, şeffaftır. Ancak karın yüzeyi ışığı farklı yönlere yansıtıp renk spektrumunu dağıtarak beyaz görünmesine neden olur.
Bazen kar farklı renk tonlarında da görünebilir. Toz, kirlilik veya tatlı su yosunu kara siyah, turuncu ve mavi renk katabilir.