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  3. 24 Aralık 2018 08:40

Kar ile ilgili şaşırtıcı gerçekler

Kar tanesinin aslında beyaz olmadığını biliyor muydunuz ?

Kar ile ilgili şaşırtıcı gerçekler

Kış geldi, kar pek çok ilimizde etkisini göstermeye başladı. Ancak 'kar'la ilgili bilmediğimiz meğer öyle çok şey varmış ki... Okuyunca şaşıracaksınız!

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Kar ile ilgili şaşırtıcı gerçekler

Kar beyaz değil
'Kar beyazı' gibi bir tanımlamayı sık kullansak da kar aslında beyaz değil, şeffaftır. Ancak karın yüzeyi ışığı farklı yönlere yansıtıp renk spektrumunu dağıtarak beyaz görünmesine neden olur.

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Kar ile ilgili şaşırtıcı gerçekler

Bazen kar farklı renk tonlarında da görünebilir. Toz, kirlilik veya tatlı su yosunu kara siyah, turuncu ve mavi renk katabilir.

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Kar ile ilgili şaşırtıcı gerçekler

Ünlü Yunan filozof Aristoteles'in 2300 yılı aşkın bir süre önce sözünü ettiği pembe veya "karpuz karı", havuca renk veren maddeye benzer bir kimyasal içeren yosunlardan alır rengini.

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