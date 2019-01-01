Kardan öyle bir şey yaptı ki herkesi kendine hayran bıraktı

"Aslında fırsat olsa da daha farklı materyallerden, malzemelerden çalışa bilseydik daha iyi olurdu. İşte bizler şenliklerimizde, festivallerimizde böyle halaylar çekeriz. İşte bizim meşhur davulcularımız, halay ekibimiz. Her daim insanları mest eden halaylarıyla coşturuyor bizleri. Bizim çalışmalarımız devam edecek, proje olursa onu da yaparız, böyle çalışıyoruz” diye konuştu.