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  3. 12 Temmuz 2017 13:45

Karpuz soymada son nokta

Karpuz soymada son nokta

 
Kabukların içerisinden soyulmuş olarak çıkan karpuz görenleri şaşırttı. Peki bunu nasıl yaptılar?

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Karpuz soymada son nokta

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Karpuz soymada son nokta

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Karpuz soymada son nokta

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