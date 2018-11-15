Kayayı, petrol üretiminde ve kanser ilacında kullanmak için çalışıy
Tıp Fakültesi İmmünoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sedef İlk, organik kil yardımıyla yerli ve milli kanser ilacı yapılabileceği düşüncesini Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şener ile paylaştı.
Şener'in, istenilen özellikteki kilin Niğde ve çevresindeki bitümlü şeyl (petrollü şeyl) adı verilen kayaçlardan elde edilebileceğini belirlemesi üzerine Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Rıfat Battaloğlu'ndan kayacın ayrıştırılması için destek istendi.
Akademisyenler, hazırladıkları proje için KOSGEB'ten aldıkları destekle üniversite bünyesindeki Niğde Teknopark'ta bir şirket kurdu. Bu kapsamda sürdürülen çalışmada, bitümlü şeyl, çözücülerle ayrıştırılarak önce petrol, arta kalan kısımdan ise kil elde edildi.