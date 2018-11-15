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  3. 15 Kasım 2018 11:25

Kayayı, petrol üretiminde ve kanser ilacında kullanmak için çalışıy

Kayayı, petrol üretiminde ve kanser ilacında kullanmak için çalışıy

Tıp Fakültesi İmmünoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sedef İlk, organik kil yardımıyla yerli ve milli kanser ilacı yapılabileceği düşüncesini Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şener ile paylaştı.

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Kayayı, petrol üretiminde ve kanser ilacında kullanmak için çalışıy

Şener'in, istenilen özellikteki kilin Niğde ve çevresindeki bitümlü şeyl (petrollü şeyl) adı verilen kayaçlardan elde edilebileceğini belirlemesi üzerine Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Rıfat Battaloğlu'ndan kayacın ayrıştırılması için destek istendi.

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Kayayı, petrol üretiminde ve kanser ilacında kullanmak için çalışıy

Akademisyenler, hazırladıkları proje için KOSGEB'ten aldıkları destekle üniversite bünyesindeki Niğde Teknopark'ta bir şirket kurdu. Bu kapsamda sürdürülen çalışmada, bitümlü şeyl, çözücülerle ayrıştırılarak önce petrol, arta kalan kısımdan ise kil elde edildi.

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Kayayı, petrol üretiminde ve kanser ilacında kullanmak için çalışıy

Kanser ilacı üzerinde araştırma yapan Dr. İlk'in, bu kil sayesinde meme kanserinin tedavisinde kullanılacak yerli ve milli ilaç üretimi konusundaki denemelerinde de olumlu sonuçlar ortaya çıktı.

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