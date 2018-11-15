Kayayı, petrol üretiminde ve kanser ilacında kullanmak için çalışıy

Akademisyenler, hazırladıkları proje için KOSGEB'ten aldıkları destekle üniversite bünyesindeki Niğde Teknopark'ta bir şirket kurdu. Bu kapsamda sürdürülen çalışmada, bitümlü şeyl, çözücülerle ayrıştırılarak önce petrol, arta kalan kısımdan ise kil elde edildi.