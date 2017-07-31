'Kayıp kıta Zelandiya'nın sırları keşfedilecek

‘BİR KITA OLMAK İÇİN TÜM KRİTERLERİ KARŞILIYOR'



Amerikan Jeoloji Topluluğu dergisi GSA'da geçen şubat ayında yayınlanan bir raporda araştırmacılar, Zelandiya'nın yeni bir kıta olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtmişti.