'Kayıp kıta Zelandiya'nın sırları keşfedilecek
Avustralya'nın güneyinde yer alan, büyük çoğunluğu sular altında olan ‘kayıp kıta' Zelandiya'nın sırlarını keşfetmek isteyen bilim insanları bölgeye yelken açıyor.
2 ay sürecek seferde küresel iklim adına hayati önem taşıyacak bilgiler elde edileceği düşünülüyor.
Büyük kısmı Güney Pasifik suları altında yer alan Zelandiya, bir zamanlar Gondwana süperkıtasının bir parçasıydı fakat yaklaşık 75 milyon yıl önce buradan kopmuştu.
‘BİR KITA OLMAK İÇİN TÜM KRİTERLERİ KARŞILIYOR'
Amerikan Jeoloji Topluluğu dergisi GSA'da geçen şubat ayında yayınlanan bir raporda araştırmacılar, Zelandiya'nın yeni bir kıta olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtmişti.