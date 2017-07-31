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  3. 31 Temmuz 2017 14:43

'Kayıp kıta Zelandiya'nın sırları keşfedilecek

Avustralya'nın güneyinde yer alan, büyük çoğunluğu sular altında olan ‘kayıp kıta' Zelandiya'nın sırlarını keşfetmek isteyen bilim insanları bölgeye yelken açıyor.

'Kayıp kıta Zelandiya'nın sırları keşfedilecek

2 ay sürecek seferde küresel iklim adına hayati önem taşıyacak bilgiler elde edileceği düşünülüyor.

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'Kayıp kıta Zelandiya'nın sırları keşfedilecek

Büyük kısmı Güney Pasifik suları altında yer alan Zelandiya, bir zamanlar Gondwana süperkıtasının bir parçasıydı fakat yaklaşık 75 milyon yıl önce buradan kopmuştu.

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'Kayıp kıta Zelandiya'nın sırları keşfedilecek

‘BİR KITA OLMAK İÇİN TÜM KRİTERLERİ KARŞILIYOR'

Amerikan Jeoloji Topluluğu dergisi GSA'da geçen şubat ayında yayınlanan bir raporda araştırmacılar, Zelandiya'nın yeni bir kıta olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtmişti.

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'Kayıp kıta Zelandiya'nın sırları keşfedilecek

Jeoloji dünyasının dikkatini çeken çalışmaya dair yayınlanan raporda, keşfedilen yeni kıtaya ait toplam yüzeyin yüzde 94'ünün su altında olmasına rağmen, Yeni Zelanda ve Yeni Kaledonya gibi büyük adaları da kapsadığı kaydedilmişti.

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