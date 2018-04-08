Kendi ölümünü bilen madenciden korkunç 3. Dünya Savaşı kehaneti

'Şarlatan ve Büyücü' olarak şuçlandı



Bu sıra dışı yeteneği onun çok ün kazanmasını sağladı ve daha sonra da, bu ünü sayesinde, çeşitli suçların soruşturulmasına yardım etti. Ancak bu ün başına iş açmakta gecikmedi. Sadece şöhreti nedeniyle olmasa da, Irlmaier birkaç düşman da edindi ve daha sonra da şarlatan ve büyücü olarak suçlandı.