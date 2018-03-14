''Kırmızı bir uzaylıya benziyordu''

İngiltere Middlesbrough'da 510 gram ağırlığında dünyaya gelen bebek Hailie Dillon, o kadar küçük doğdu ki beynindeki tüm damarlar belli oluyor, bu cildinin pigmentasyon geliştirmek için zamanının olmadığı ve kafatasının da tam olarak gelişmediği anlamına geliyordu.