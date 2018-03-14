''Kırmızı bir uzaylıya benziyordu''
İngiltere'de 510 gram ağırlığında dünyaya gelen bebek o kadar küçük doğdu ki beynindeki tüm damarlar belli oluyor.
İngiltere Middlesbrough'da 510 gram ağırlığında dünyaya gelen bebek Hailie Dillon, o kadar küçük doğdu ki beynindeki tüm damarlar belli oluyor, bu cildinin pigmentasyon geliştirmek için zamanının olmadığı ve kafatasının da tam olarak gelişmediği anlamına geliyordu.
İngiltere'de yaşayan anne Cheri Price, prematüre bebeğinin nasıl kırmızı bir ciltle doğduğunu, böylelikle beyninin nasıl görünür olduğunu sosyal medya hesabında paylaştı.
Doğduğuktan sonra akciğerleri sönen ve bir süre nefes alamayan Hailie'yi annesi, ancak 18 gün sonra kucağına alabildi. Anne Price,''Halen fetüs aşamasındaydı ve hiç bebeğe benzemiyordu. Doğduğunda kırmızı bir uzaylıya benziyordu.