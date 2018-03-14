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  3. 14 Mart 2018 18:47

''Kırmızı bir uzaylıya benziyordu''

İngiltere'de 510 gram ağırlığında dünyaya gelen bebek o kadar küçük doğdu ki beynindeki tüm damarlar belli oluyor.

''Kırmızı bir uzaylıya benziyordu''

İngiltere Middlesbrough'da 510 gram ağırlığında dünyaya gelen bebek Hailie Dillon, o kadar küçük doğdu ki beynindeki tüm damarlar belli oluyor, bu cildinin pigmentasyon geliştirmek için zamanının olmadığı ve kafatasının da tam olarak gelişmediği anlamına geliyordu.

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''Kırmızı bir uzaylıya benziyordu''

İngiltere'de yaşayan anne Cheri Price, prematüre bebeğinin nasıl kırmızı bir ciltle doğduğunu, böylelikle beyninin nasıl görünür olduğunu sosyal medya hesabında paylaştı.

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''Kırmızı bir uzaylıya benziyordu''

Doğduğuktan sonra akciğerleri sönen ve bir süre nefes alamayan Hailie'yi annesi, ancak 18 gün sonra kucağına alabildi. Anne Price,''Halen fetüs aşamasındaydı ve hiç bebeğe benzemiyordu. Doğduğunda kırmızı bir uzaylıya benziyordu.

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''Kırmızı bir uzaylıya benziyordu''

Doğumdan itibaren bir kuluçka makinesine konuldu. Ve ona dokunamadık- ama beyninin tüm damarlarını görebiliyorduk. Hayatta kalacağına inanmadık
bile''diye konuşuyor.

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