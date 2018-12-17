Kocasının üç karısı olduğunu öğrenince...
İnternet üzerinden tanıştığı erkekle evlenen kadın, kocasının 3 tane daha karısı olduğunu öğrenince şoke oldu.
İnternet üzerinden tanıştılar, yalnız bir anne olan kadının dokuz aylık bebeği vardı. Kısa sürede kadını etkileyen erkek, tanıştıktan iki hafta sonra evlilik teklif etti.
Kadın teklife 'hayır' yanıtı verse de evlenmeleri uzun sürmedi. Evlendikten altı ay sonra kadın sürpriz şekilde hamile kaldı, çünkü erkek kısır olduğunu söylemişti.
İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da yaşayan 53 yaşındaki Mary Turner Thomson'ın hikayesi, asıl buradan sonra ilginç hale geldi. Evlendiği erkek William Allen Jordan, karısına kendisinin CIA ajanı olduğunu söyledi. ABD'li erkek, gizli göreve gittiğini söyleyip haftalarca eve uğramıyordu.