  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 17 Aralık 2018 20:21

Kocasının üç karısı olduğunu öğrenince...

İnternet üzerinden tanıştığı erkekle evlenen kadın, kocasının 3 tane daha karısı olduğunu öğrenince şoke oldu.

Kocasının üç karısı olduğunu öğrenince...

İnternet üzerinden tanıştılar, yalnız bir anne olan kadının dokuz aylık bebeği vardı. Kısa sürede kadını etkileyen erkek, tanıştıktan iki hafta sonra evlilik teklif etti.

1/ 6
Kocasının üç karısı olduğunu öğrenince...

Kadın teklife 'hayır' yanıtı verse de evlenmeleri uzun sürmedi. Evlendikten altı ay sonra kadın sürpriz şekilde hamile kaldı, çünkü erkek kısır olduğunu söylemişti.

2/ 6
Kocasının üç karısı olduğunu öğrenince...

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da yaşayan 53 yaşındaki Mary Turner Thomson'ın hikayesi, asıl buradan sonra ilginç hale geldi. Evlendiği erkek William Allen Jordan, karısına kendisinin CIA ajanı olduğunu söyledi. ABD'li erkek, gizli göreve gittiğini söyleyip haftalarca eve uğramıyordu.

3/ 6
Kocasının üç karısı olduğunu öğrenince...

Gerçek ise bambaşkaydı. William'ın üç karısı daha vardı ve 13 çocuğu. ABD'li erkek, Mary Turner Thomson'a 200 bin Sterlin ödeyip çocuklarını kaçırmakla tehdit ederek kadının konuşmamasını sağladı.

4/ 6
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM