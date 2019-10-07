Kola şişesine ütü bastı! Ortaya çıkan sonuç inanılmaz
07 Ekim 2019 14:01
Kola şişesine ütü bastı! Ortaya çıkan sonuç inanılmaz
Yaratıcılığın sınırları yok. Birazdan görecekleriniz bunu kanıtlar nitelikte... Ütüye bastırılan bir pet şişe en fazla ne için kullanılabilir? Duyunca kulağa hayli imkansız gelebilir ama mucidin işin sonunda ortaya çıkardığı şey
Bu görüntüye bakıp aldanmayın; az sonra aşama aşama bakın neyle karşılaşacaksınız?
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Şişenin üzerindeki etiketi sökerek işe başlıyoruz.
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Sonrasında artık daha rahat üzerinde çalışabiliriz!
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Şimdi de falçata veya başka bir kesici alet ile düzgün şekilde şişeyi kesiyoruz.