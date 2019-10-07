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  3. 07 Ekim 2019 14:01

Kola şişesine ütü bastı! Ortaya çıkan sonuç inanılmaz

Yaratıcılığın sınırları yok. Birazdan görecekleriniz bunu kanıtlar nitelikte... Ütüye bastırılan bir pet şişe en fazla ne için kullanılabilir? Duyunca kulağa hayli imkansız gelebilir ama mucidin işin sonunda ortaya çıkardığı şey

Kola şişesine ütü bastı! Ortaya çıkan sonuç inanılmaz

Bu görüntüye bakıp aldanmayın; az sonra aşama aşama bakın neyle karşılaşacaksınız?

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Kola şişesine ütü bastı! Ortaya çıkan sonuç inanılmaz

Şişenin üzerindeki etiketi sökerek işe başlıyoruz.

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Kola şişesine ütü bastı! Ortaya çıkan sonuç inanılmaz

Sonrasında artık daha rahat üzerinde çalışabiliriz!

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Kola şişesine ütü bastı! Ortaya çıkan sonuç inanılmaz

Şimdi de falçata veya başka bir kesici alet ile düzgün şekilde şişeyi kesiyoruz.

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