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  3. 22 Nisan 2017 11:45

Kurtuluş Savaşı'nın çocuk kahramanları

Kurtuluş Savaşı'nın çocuk kahramanları

 

Atatürk Araştırma Merkezi arşivlerindeki Kurtuluş Savaşı'na ait fotoğrafları  Anadolu Ajansı tarafından yayınlandı.

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Kurtuluş Savaşı'nın çocuk kahramanları

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı (ATAM) arşivlerde yer alan, aralarında daha önce pek bilinmeyen karelerin de bulunduğu Kurtuluş Savaşı'na ait fotoğrafları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ilk kez yayınladı. 

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Kurtuluş Savaşı'nın çocuk kahramanları

 Özel tekniklerle korunan ve gelecek nesillere aktarılmaya çalışılan fotoğraflarda adı, yaşı bilinmeyen kınalı kuzu Mehmetler, Hasanlar da var, küçücük yaşta ''çocuk olmadan'' anne olan Ayşeler, Fatmalar da... Arşivden çıkan fotoğraf kareleri, Türk milletinin vatan savunması verdiği dönemlerde erkek ve kadınlar kadar çocukların da çok önemli görevler üstlendiğini gözler önüne seriyor.

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Kurtuluş Savaşı'nın çocuk kahramanları

Aralarında nerede, ne zaman çekildikleri bilinmeyen karelerin de bulunduğu fotoğraflardan bazılarında yalın ayaklı çocuklar, yaşlarından beklenmeyecek cesarette ve ağırbaşlılıkta her şeye rağmen umut dolu gözlerle etrafa bakıyor.
 

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