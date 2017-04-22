Kurtuluş Savaşı'nın çocuk kahramanları
Atatürk Araştırma Merkezi arşivlerindeki Kurtuluş Savaşı'na ait fotoğrafları Anadolu Ajansı tarafından yayınlandı.
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı (ATAM) arşivlerde yer alan, aralarında daha önce pek bilinmeyen karelerin de bulunduğu Kurtuluş Savaşı'na ait fotoğrafları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ilk kez yayınladı.
Özel tekniklerle korunan ve gelecek nesillere aktarılmaya çalışılan fotoğraflarda adı, yaşı bilinmeyen kınalı kuzu Mehmetler, Hasanlar da var, küçücük yaşta ''çocuk olmadan'' anne olan Ayşeler, Fatmalar da... Arşivden çıkan fotoğraf kareleri, Türk milletinin vatan savunması verdiği dönemlerde erkek ve kadınlar kadar çocukların da çok önemli görevler üstlendiğini gözler önüne seriyor.