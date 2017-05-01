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  3. 01 Mayıs 2017 19:04

Kutlamada fena dağıttılar !

İngiltere'de Cambridge Üniversitesi öğrencileri ''Caeserian Sunday'' kutlamalarında fena dağıttı.

Kutlamada fena dağıttılar !

İngiltere’de Cambridge Üniversitesi öğrencileri polise rağmen ‘Caeserian Sunday’ dedikleri kutlamalarında kendinden geçti. Yasaklanması gündemde olan kutlamalarda yüzlerce öğrenci yarı çıplak halde eğlendi. Ortaya oldukça sıra dışı görüntüler çıktı.

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Kutlamada fena dağıttılar !

Cambridge Üniversitesi kampüsünde 2 binden fazla öğrenci içki partisine katıldı. Tüm öğleden sonra Alkol alan gençler saatler ilerledikçe kendinden geçti.

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Kutlamada fena dağıttılar !

İngiliz basınına yansıya haberlerde kızların kışkırtıcı giysiler giydiği, erkeklerinse kostümlerle partiye katıldığına dikkat çekildi.

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Kutlamada fena dağıttılar !

Partide sürekli en çok ve en hılzı kim içer mantığıyla yola çıkılan ‘içki oyunları’ yapıldı.

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