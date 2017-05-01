Kutlamada fena dağıttılar !
İngiltere'de Cambridge Üniversitesi öğrencileri ''Caeserian Sunday'' kutlamalarında fena dağıttı.
İngiltere’de Cambridge Üniversitesi öğrencileri polise rağmen ‘Caeserian Sunday’ dedikleri kutlamalarında kendinden geçti. Yasaklanması gündemde olan kutlamalarda yüzlerce öğrenci yarı çıplak halde eğlendi. Ortaya oldukça sıra dışı görüntüler çıktı.
Cambridge Üniversitesi kampüsünde 2 binden fazla öğrenci içki partisine katıldı. Tüm öğleden sonra Alkol alan gençler saatler ilerledikçe kendinden geçti.
İngiliz basınına yansıya haberlerde kızların kışkırtıcı giysiler giydiği, erkeklerinse kostümlerle partiye katıldığına dikkat çekildi.