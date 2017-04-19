Kuzey Kore’de askerlerin akılalmaz yürüyüşü
Kuzey Kore'de hafta sonu düzenlenen "Güneş Günü" kutlaması tüm dünya tarafından izlendi. Pyongyang yönetimi için gövde gösterisi niteliği taşıyan gösteriden akıllarda kalan ise Kuzey Kore ordusunun ilginç yürüyüşü oldu.
Dizleri bükmeden bacakları gergin şekilde uzatarak yapılan ‘kaz adımı’ benzeri yürüyüş binlerce asker tarafından aynı anda hızla gerçekleştirildiğinde ortaya bu komik denebilecek görüntüler ortaya çıktı.
Görüntülerde en çok dikkat çeken bölümlerden biri de Kuzey Kore'nin kurucu lideri Kim Il-Sung'un doğumunun 105'nci yılının kutlandığı günde uçaklarla “105” yazılması oldu.