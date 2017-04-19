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  3. 19 Nisan 2017 21:15

Kuzey Kore’de askerlerin akılalmaz yürüyüşü

Kuzey Kore’de askerlerin akılalmaz yürüyüşü

Kuzey Kore'de hafta sonu düzenlenen "Güneş Günü" kutlaması tüm dünya tarafından izlendi. Pyongyang yönetimi için gövde gösterisi niteliği taşıyan gösteriden akıllarda kalan ise Kuzey Kore ordusunun ilginç yürüyüşü oldu.




 

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Kuzey Kore’de askerlerin akılalmaz yürüyüşü

Dizleri bükmeden bacakları gergin şekilde uzatarak yapılan ‘kaz adımı’ benzeri yürüyüş binlerce asker tarafından aynı anda hızla gerçekleştirildiğinde ortaya bu komik denebilecek görüntüler ortaya çıktı.

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Kuzey Kore’de askerlerin akılalmaz yürüyüşü

Görüntülerde en çok dikkat çeken bölümlerden biri de Kuzey Kore'nin kurucu lideri Kim Il-Sung'un doğumunun 105'nci yılının kutlandığı günde uçaklarla “105” yazılması oldu.

 

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Kuzey Kore’de askerlerin akılalmaz yürüyüşü

Nisan ayının 15'i Kuzey Kore'nin kurucu lideri Kim Il-Sung'un doğum günü. On bu ismin verilmesinin nedeni ise “Il Sung”un Korece “güneşi idrak etmek” anlamına gelmesi.

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