Liseli gençlerden tecavüze karşı pipet

Inside Edition'a konuşan Baigorri'ye göre icat tecavüzü tamamen ortadan kaldıramasa da en azından önceden uyararak olası teşebbüsleri boşa çıkarabileceğini belirtti ve "Bunun tecavüzü bitirecek kökten bir çözüm olmadığını elbette biliyoruz, ama en azından bu şekilde sayıın azalacağını umuyoruz" dedi.



