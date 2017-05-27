Liseli gençlerden tecavüze karşı pipet
ABD'de içkiye ilaç katılması halinde renk değiştirerek kişiyi uyaracak özel bir pipet geliştiren üç lise öğrencisi, olası bir tecavüz girişiminin önüne geçmeyi amaçlıyor.
ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan üç lise öğrencisi, tecavüzün önüne geçmek için ilginç bir icade imza attı. Victoria Roca, Susana Cappello ve Carolina Baigorri isimli genç kızların girişimcilik dersinde yaptıkları icat, ilk bakışta basit bir pipetten farksız görünüyor.
Ancak suyla temas etmesiyle birlikte pipetin üst kısmında şeritler beliriyor. İçeceğin içinde uyuşturucu olması halinde şerit A harfini gösterirken, güvenli olması halinde B harfini gösteriyor.
İstatisktiklere göre tecavüz vakalarının büyük çoğunluğunda fail kurbanın arkadaşı ya da sevgilisi. Fail ve mağdurun birbirini tanıdığı ve 'date rape' olarak adlandırılan bu vakaların odağında lise öğrencileri var.
Inside Edition'a konuşan Baigorri'ye göre icat tecavüzü tamamen ortadan kaldıramasa da en azından önceden uyararak olası teşebbüsleri boşa çıkarabileceğini belirtti ve "Bunun tecavüzü bitirecek kökten bir çözüm olmadığını elbette biliyoruz, ama en azından bu şekilde sayıın azalacağını umuyoruz" dedi.