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  3. 07 Nisan 2018 12:30

Mahrem heykellere ilginç sansür

Vietnam'da bir otelde sergilenen heykeller uygunsuz bulunduğu gerekçesiyle 'giydirildi'.

Mahrem heykellere ilginç sansür

Vietnam’ın Hai Phong şehrindeki bir otelde sergilenen heykeller ülkenin gündemine oturdu. Hayvan başı ve insan vücudundan oluşan heykeller bir grup ziyaretçi tarafından Kültür Bakanlığı’na şikayet edildi.

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Mahrem heykellere ilginç sansür

Bakanlık yetkilileri yaptıkları incelemeler sonucu, insan vücuduna sahip heykellerin genital bölgelerinin açıkta olduğunu ve bunun uygunsuz bulunduğunu bildirdi.

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Mahrem heykellere ilginç sansür

Otel yetkilileri ise turistlerin büyük ilgi gösterdiği heykelleri sergileyebilmek için farklı bir yöntem buldu. Uygunsuz bulunan heykellere bikini, şort ve etek giydiren otel yönetimi, bazı heykelleri de plastik bitki ve meyvelerle süsledi.

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Mahrem heykellere ilginç sansür

Heykellere olan ilgi bu hareketten sonra daha da arttı. Sanat eserlerinin fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılmasıyla heykelleri görmek isteyenler sıraya girdi.

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