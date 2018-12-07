  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 07 Aralık 2018 10:40

Matematiğinize ve mantığınıza ne kadar güveniyorsunuz?

Matematiğinize ve mantığınıza ne kadar güveniyorsunuz?

Matematiğinize ve mantığınıza ne kadar güveniyorsunuz?

Ağaçta kaç yüz görüyorsunuz?

1/ 62
Matematiğinize ve mantığınıza ne kadar güveniyorsunuz?

Kaç üçgen görüyorsunuz?

2/ 62
Matematiğinize ve mantığınıza ne kadar güveniyorsunuz?

Öğretmen kim olabilir?

3/ 62
Matematiğinize ve mantığınıza ne kadar güveniyorsunuz?

Kaç rakam görüyorsunuz?

4/ 62
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM