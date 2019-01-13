Mesleğini öğrenen ürperiyor!

"Sırtım buz tuttu" 5 yıl önce işe ilk başladığı günü anlatan Şerife Arslan," İlk gün o kadar cenaze geldi ki çok kötü oldum. Cenaze mermere koyulduğu zaman benimde sırtım buz gibi oldu. Sanki o taşta ben yatıyor gibi oldum. Cenaze yakınlarının her ağıt yakışında bende üzülüyorum. Herkesle aynı acıyı yaşıyoruz. Onlar bizim misafirimiz ve onları en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.