Mevleviliğe adanan hayatlar
Semazen adayları, yaklaşık 450 yıllık tarihi Karabaş-i Veli Kültür Merkezi'nde en az 6 aylık sema eğitiminden geçiyorEğitimlerde, semada havada kalacak kollarının kuvvetlenmesi için şınav çeken, ayak parmaklarının arasına pişik ve yara olmasını önlemek için tuz serpen semazen adayları, hem bedenen hem ruhen hazırlanıyor
Osmanlı payitahtı Bursa'da yaklaşık 450 yıllık tarihi Karabaş-i Veli Kültür Merkezi'ne gelen semazen adayları, hem bedenen hem ruhen kendilerini hazırladıkları en az 6 aylık bir sema eğitimi alıyor.
16. yüzyılda Şeyh Yakub Çelebi tarafından İbrahimpaşa Mahallesi'nde yaptırılan Karabaş-i Veli Dergahı, Osmangazi Belediyesince 2006'da restore edilmesinden bu yana Karabaş-i Veli Kültür Merkezi adıyla hizmet veriyor.
Dünyada 365 gün sema töreni yapılan tek yer olarak bilinen tarihi mekan, 10 yıldır aralıksız "Ne olursan ol gel" çağrısı üzerine gelen konuklarını ağırlıyor.