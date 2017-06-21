Mevleviliğe adanan hayatlar

Semazen adayları, yaklaşık 450 yıllık tarihi Karabaş-i Veli Kültür Merkezi'nde en az 6 aylık sema eğitiminden geçiyorEğitimlerde, semada havada kalacak kollarının kuvvetlenmesi için şınav çeken, ayak parmaklarının arasına pişik ve yara olmasını önlemek için tuz serpen semazen adayları, hem bedenen hem ruhen hazırlanıyor