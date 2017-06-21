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  3. 21 Haziran 2017 19:45

Mevleviliğe adanan hayatlar

Mevleviliğe adanan hayatlar

Semazen adayları, yaklaşık 450 yıllık tarihi Karabaş-i Veli Kültür Merkezi'nde en az 6 aylık sema eğitiminden geçiyorEğitimlerde, semada havada kalacak kollarının kuvvetlenmesi için şınav çeken, ayak parmaklarının arasına pişik ve yara olmasını önlemek için tuz serpen semazen adayları, hem bedenen hem ruhen hazırlanıyor

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Mevleviliğe adanan hayatlar

Osmanlı payitahtı Bursa'da yaklaşık 450 yıllık tarihi Karabaş-i Veli Kültür Merkezi'ne gelen semazen adayları, hem bedenen hem ruhen kendilerini hazırladıkları en az 6 aylık bir sema eğitimi alıyor.

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Mevleviliğe adanan hayatlar

16. yüzyılda Şeyh Yakub Çelebi tarafından İbrahimpaşa Mahallesi'nde yaptırılan Karabaş-i Veli Dergahı, Osmangazi Belediyesince 2006'da restore edilmesinden bu yana Karabaş-i Veli Kültür Merkezi adıyla hizmet veriyor.

Dünyada 365 gün sema töreni yapılan tek yer olarak bilinen tarihi mekan, 10 yıldır aralıksız "Ne olursan ol gel" çağrısı üzerine gelen konuklarını ağırlıyor.

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Mevleviliğe adanan hayatlar

Tarihi merkezde Mevlevilik, ney ve sema eğitimleri de veriliyor. Hazreti Mevlana'dan miras Mevlevilik kültürünü yaşamak isteyenlerin geldiği merkezde sema eğitimi alan adaylar, kendilerini hem bedenen hem ruhen hazırlıyor.

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