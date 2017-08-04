Mucize bebekler

Bu problemin de giderilmesiyle bebeğin yavaş yavaş kilo alacağını ve yoğun bakımdan çıkacağını anlatan İliklerden, şöyle konuştu: "Sağlık Bakanlığının bir ay önce kente yönlendirdiği Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Emrah Şişli ve Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Babürhan Özbek ile çocuk kalp ve damar cerrahisi hizmeti vermeye başladık. Hastanemiz bünyesinde ilk olarak PDA kapatılma ameliyatını yeni doğan 900 gram ağırlığındaki bir bebeğimize yaptık. Kentimizde böyle bir ameliyat yapmanın gururunu yaşıyoruz. Bu ameliyat sayesinde minicik bebeklerin yollara düşmesine gerek kalmayacak. Vakit kaybetmeden, hastanemiz uygun oldukça bu tip hastalara şifa sunacağız."