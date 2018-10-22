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  3. 22 Ekim 2018 12:49

Müslümanların tarihi değiştiren icatları

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Independent Müslüman mucitlerin Avrupa'yı ve dünyayı nasıl değiştirdiğini anlatan bir liste hazırladı.

Müslümanların tarihi değiştiren icatları

Haberde, Müslümanların dünyayı değiştiren 20 icadına yer verildi. Haberde İslam dünyasında yaşanan kahvenin bulunması, ilk uçma deneyi, cerrahi aletlerin dizaynı, dolmalakemin icadı gibi gelişmelerin insanlığın yaşamını nasıl değiştirdiği anlatıldı. İşte Independent'a göre Müslümanların en büyük 20 icadı:

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Müslümanların tarihi değiştiren icatları

GÖZ

Antik Yunan'da insanlar gözümüzden ışınların çıktığını ve bu sayede görebildiğimizi düşünürdü.

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Müslümanların tarihi değiştiren icatları

Dünyada ilk kez ışığın göz içine girerek kırılması sonucunda dünyayı gördüğünü keşfeden 10. yüzyılda yaşamış bir Müslüman alim olan İbni Haytam'dı. Karanlık odayı ve ışık oyunlarıyla görüntü elde etmeyi ilk olarak İbni Haytam keşfetmişti.

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Müslümanların tarihi değiştiren icatları

SANTRANÇ

Satrançın bugün oynanan formu ilk kez İran'da geliştirildi ve buradan Batıya yayıldı.

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