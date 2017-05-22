Mutlaka bilmeniz gereken çarpıcı bilgiler

Kopup yere düşen bir yüksek gerilim hattında yeteri çok yüksek elektrik varsa bastığınız yerden elektrik çarpılabilirsiniz. Eğer kopmuş, yere düşmüş bir yüksek gerilim hattı görürseniz mutlaka yolunuzu değiştirin ve hemen yetkililere haber verin. Eğer kablo yanınıza düşerse ayaklarınızı birleştirin ve zıplayarak oradan uzaklaşın. Normal adımlar atarsanız elektrik sizi iki bacağınızdan da ayrı ayrı çarpabilir.





