  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 22 Mayıs 2017 16:35

Mutlaka bilmeniz gereken çarpıcı bilgiler

Mutlaka bilmeniz gereken çarpıcı bilgiler

Cep telefonu kameralarınız bulanık fotoğraf çekmeye başladıysa ıslak bezle silmekle uğraşmayın; en kesin çözüm inanılmaz ama basit bir silgi, o kadar!


1/ 62
Mutlaka bilmeniz gereken çarpıcı bilgiler

Kopup yere düşen bir yüksek gerilim hattında yeteri çok yüksek elektrik varsa bastığınız yerden elektrik çarpılabilirsiniz. Eğer kopmuş, yere düşmüş bir yüksek gerilim hattı görürseniz mutlaka yolunuzu değiştirin ve hemen yetkililere haber verin. Eğer kablo yanınıza düşerse ayaklarınızı birleştirin ve zıplayarak oradan uzaklaşın. Normal adımlar atarsanız elektrik sizi iki bacağınızdan da ayrı ayrı çarpabilir.


2/ 62
Mutlaka bilmeniz gereken çarpıcı bilgiler

Kapalı alan yangınlarında ölümler yanmaktan değil dumandan boğulmaktan kaynaklanır. Bu tip yangın durumlarında yere yakın kalarak soluduğunuz duman seviyesini en aza indirin.


3/ 62
Mutlaka bilmeniz gereken çarpıcı bilgiler

Yanan yağı asla su kullanarak söndürmeyin. Yağ molekülleri sıcak bir tavanın ya da tencerenin hemen dibine çöker ve alevlerin çok daha yükseğe çıkmasına sebep olur. Bunun yerine ocağı kapatıp, alevin üzerini kapatarak oksijen almasını önlemelisiniz.


4/ 62