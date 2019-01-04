Naylon poşet sosyal medyada
AB ile uyum çalışmaları kapsamında 2019'dan itibaren, piyasa büyüklüğü 1,5 milyar dolara yaklaşan naylon poşetlerin marketlerde ücretle verilmeye başlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından AB mevzuatına uyum çalışmaları k
1 Ocak 2019'dan itibaren marketlerde poşetlerin ücretle satılması uygulaması başladı. Vatandaşlar ise bu uygulamaya karşı yeni alternatifler geliştirdi.
Avrupa'nın belli ülkelerinde marketlerde plastik poşetlere yasak ve sınırlamalar uygulanırken, Türkiye'de ise bazı zincir marketler düzenleme yürürlüğe girmeden müşterilerine plastik poşetleri ücretli veriyor.
Türkiye'de yılda yaklaşık 200 bin tonluk alışveriş poşeti üretiliyor. Endüstriyel, kilitli ve mağaza torbalarıyla kargo ve elbise poşetleri gibi geniş bir ürün yelpazesi de eklendiğinde bu miktar 510 bin tonu buluyor.