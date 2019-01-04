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  3. 04 Ocak 2019 14:05

Naylon poşet sosyal medyada

AB ile uyum çalışmaları kapsamında 2019'dan itibaren, piyasa büyüklüğü 1,5 milyar dolara yaklaşan naylon poşetlerin marketlerde ücretle verilmeye başlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından AB mevzuatına uyum çalışmaları k

Naylon poşet sosyal medyada

1 Ocak 2019'dan itibaren marketlerde poşetlerin ücretle satılması uygulaması başladı. Vatandaşlar ise bu uygulamaya karşı yeni alternatifler geliştirdi.

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Naylon poşet sosyal medyada

Avrupa'nın belli ülkelerinde marketlerde plastik poşetlere yasak ve sınırlamalar uygulanırken, Türkiye'de ise bazı zincir marketler düzenleme yürürlüğe girmeden müşterilerine plastik poşetleri ücretli veriyor.

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Naylon poşet sosyal medyada

Türkiye'de yılda yaklaşık 200 bin tonluk alışveriş poşeti üretiliyor. Endüstriyel, kilitli ve mağaza torbalarıyla kargo ve elbise poşetleri gibi geniş bir ürün yelpazesi de eklendiğinde bu miktar 510 bin tonu buluyor.

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Naylon poşet sosyal medyada

Türkiye'de market ve pazar poşetleri piyasasının büyüklüğü yaklaşık 1,5 milyar dolarken, taşıma torbalarının da içerisinde yer aldığı fleksibıl (esnek) ambalaj sektörünün büyüklüğü ise yıllık 5 milyar doları buluyor.

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