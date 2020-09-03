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  3. 03 Eylül 2020 16:21

Nefes kesen deneme! Balonla 9 kilometre yükseldi

Dünyaca ünlü sihirbaz ve performans sanatçısı David Blaine çocukluk hayalini gerçekleştirmek için helyum gazı dolu balonlarla yerden tam 9 kilometre yükseldi.

Nefes kesen deneme! Balonla 9 kilometre yükseldi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinde Daredevil lakaplı sihirbaz David Blaine, bir kez daha imkansızı zorladı.

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Nefes kesen deneme! Balonla 9 kilometre yükseldi

Blaine, çocukluk hayali olan balonlarla uçma denemesini gerçekleştirmek için sabahın erken saatlerinde küçük bir iniş pistine geldi.

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Nefes kesen deneme! Balonla 9 kilometre yükseldi

Kızı ile vedalaşıp, yerde kalmasını sağlayan ağırlığı ona veren Blaine, yerden yükselmeye başladı.

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Nefes kesen deneme! Balonla 9 kilometre yükseldi

Ünlü sihirbaz, Arizona semalarında bağlı olduğu balonlar ile süzüldü.

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