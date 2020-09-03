Nefes kesen deneme! Balonla 9 kilometre yükseldi
Dünyaca ünlü sihirbaz ve performans sanatçısı David Blaine çocukluk hayalini gerçekleştirmek için helyum gazı dolu balonlarla yerden tam 9 kilometre yükseldi.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinde Daredevil lakaplı sihirbaz David Blaine, bir kez daha imkansızı zorladı.
Blaine, çocukluk hayali olan balonlarla uçma denemesini gerçekleştirmek için sabahın erken saatlerinde küçük bir iniş pistine geldi.
Kızı ile vedalaşıp, yerde kalmasını sağlayan ağırlığı ona veren Blaine, yerden yükselmeye başladı.