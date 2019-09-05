İşte Türkiye'nin Amazon Nehri...
Eskişehir Sivrihisar'daki Balıkadamı Kuş Cenneti bir ilke sahne oldu. Pek çok balık türü ile 256 çeşit göçmen kuş türünü barındıran ve İç Anadolu'nun "Amazon Nehri" adıyla da bilinen gölet ilk kez havadan görüntülendi.
Çok sayıda balık ve kuş türüne ev sahipliği yapan Balıkdamı Kuş Cenneti, Sakarya Nehri'nin üzerinde bulunuyor ve Türkiye'nin en büyük sulak alanlarının başında geliyor. Gölet ve büyük sazlıklardan oluşan bu sulak alan yaklaşık 30 bin dönümlük arazinin üzerinde yer alıyor.
Asya'da yaşayan yabanıl su kuşları için batıdaki son durak olma özelliğini de taşıyan Balıkdamı, kuzey ve güney ülkeleri arasında mevsimlik göç eden kuşlar için en önemli konaklama noktalarından biri olarak biliniyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER) Başkanı Osman Demirtaş, Balıkdamı'nın çok önemli bir sulak alan olduğunu söyledi. Demirtaş, "Sakarya nehrinin üzerinde bulunan Balıkdamı dediğimiz havza, 30 bin dönüme kurulu bir arazidir.