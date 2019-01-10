Nuh'un Gemisi Ağrı Dağı'nda mı ?

Konu üzerine yaptığı araştırmalar doğrultusunda açıklama yapan ABD'li Profesör Paul Esprante, Nuh'un Gemisi'nin Ağrı Dağı'na oturduğunu düşünüyor. Araştırmacı Profesör'ün bunun için de pek çok kanıtı bulunuyor. Öyle ki Profesör Esprante, bu iddiasını kanıtlayan bir de belgesel yayınladı.



