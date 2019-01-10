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  3. 10 Ocak 2019 11:03

Nuh'un Gemisi Ağrı Dağı'nda mı ?

150 gün süren tufanda suda kalmayı başaran Nuhun Gemisi, suların çekilmesiyle karaya oturdu. Tam olarak nerede olduğu bilinmeyen Nuh'un Gemisi, asırlardır aranıyor.

Nuh'un Gemisi Ağrı Dağı'nda mı ?

Konu üzerine yaptığı araştırmalar doğrultusunda açıklama yapan ABD'li Profesör Paul Esprante, Nuh'un Gemisi'nin Ağrı Dağı'na oturduğunu düşünüyor. Araştırmacı Profesör'ün bunun için de pek çok kanıtı bulunuyor. Öyle ki Profesör Esprante, bu iddiasını kanıtlayan bir de belgesel yayınladı.

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Nuh'un Gemisi Ağrı Dağı'nda mı ?

"NUH'UN GEMİSİ AĞRI DAĞI'NDA"
Tevrat'ın birinci kitabı Tekvin'de Nuh'un Gemisi, tanrının büyük bir sel tufanı sebebiyle Hz. Nuh'a, ailesi ve dünyadaki hayvanlardan birer çifti taşıyabilecek şekilde inşa etmesini buyurduğu gemi olarak geçiyor. Tekvin'e göre tanrı, Nuh peygambere geminin nasıl yapılacağına dair bilgiler verdi.

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Nuh'un Gemisi Ağrı Dağı'nda mı ?

Nuh'un Gemisi 150 gün boyunca süren Büyük Tufan boyunca suda kaldı. Suların çekilmesi ile beraber Nuh'un Gemisi tekrar karaya oturdu. M.S. 263 ile 339 yıllarında yaşamış piskopos Caesarea'lı Eusebius'tan bu yana Nuh'un Gemisi'ni arama çalışmaları devam ediyor.

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Nuh'un Gemisi Ağrı Dağı'nda mı ?

Nuh'un Gemisi'nin nerede olduğuna dair çok sayıda iddia bulunuyor. Bu iddialardan en çok kabul göreni geminin Ağrı Dağı'na oturması.

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