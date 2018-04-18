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  3. 18 Nisan 2018 22:50

Ölümden saniyeler öncesi...

İşte yürekleri ağza getiren anlar...

Ölümden saniyeler öncesi...

Ölümle hayat arasındaki ince çizgide kalmış çarpıcı fotoğraflar.


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Ölümden saniyeler öncesi...

Ölüme ramak kala...

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Ölümden saniyeler öncesi...

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Ölümden saniyeler öncesi...

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