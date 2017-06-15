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  3. 15 Haziran 2017 10:29

Ölüme ramak kala...

İşte ölümle burun buruna gelmiş o insanlar...

Ölüme ramak kala...

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Ölüme ramak kala...

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Ölüme ramak kala...

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Ölüme ramak kala...

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