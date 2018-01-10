Onları hatırladınız mı?
Biz öldü, artık kimse yüzüne bakmıyor derken kasetler ve kasetçalarlar şu sıra kapış kapış satıyor! Peki bunca sene sonra kasetler neden çok satıyor dersiniz?
Teyp kaseti satışları, 2012 yılından bu zamana kadarki en iyi yılını yaşadı. 2016 yılında, kaset satışlarının yüzde 74 artış göstererek 129 bin adet seviyesine ulaştığı açıklanmıştı.
Bu yükselişte en büyük rolü ise 2014 yılında vizyona giren Guardians of The Galaxy (Galaksinin Koruyucuları) adlı filmin müzik albümünün etkili olduğu vurgulanıyor. Filmde, klasik bir teyp kasetinden döneminin sıkı parçaları çalıyordu.