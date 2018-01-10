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  3. 10 Ocak 2018 10:20

Onları hatırladınız mı?

Onları hatırladınız mı?

Biz öldü, artık kimse yüzüne bakmıyor derken kasetler ve kasetçalarlar şu sıra kapış kapış satıyor! Peki bunca sene sonra kasetler neden çok satıyor dersiniz?

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Onları hatırladınız mı?

Teyp kaseti satışları, 2012 yılından bu zamana kadarki en iyi yılını yaşadı. 2016 yılında, kaset satışlarının yüzde 74 artış göstererek 129 bin adet seviyesine ulaştığı açıklanmıştı.

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Onları hatırladınız mı?

Bu yükselişte en büyük rolü ise 2014 yılında vizyona giren Guardians of The Galaxy (Galaksinin Koruyucuları) adlı filmin müzik albümünün etkili olduğu vurgulanıyor. Filmde, klasik bir teyp kasetinden döneminin sıkı parçaları çalıyordu.

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Onları hatırladınız mı?

2017 yılında ise satışların yüzde 35 daha arttığı ve 174 bin adede çıktığı görülüyor. Geçtiğimiz yıl başı yine Guardians of The Galaxy OST çekerken, kendisini Stranger Thins Volume 1 takip ediyor.

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