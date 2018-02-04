Ormanın altında büyük bir şehir bulundu

Araştırma, bölgedeki yapılaşmanın şimdiye kadar sanılandan çok daha yoğun ve karmaşık olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmanın yürütüldüğü 2 bin 100 kilometrekarelik alanda Tikal gibi ünlü Maya kentleri de yer alıyor. National Geographic dergisinde yer alan habere göre, kalıntılar arasında 60 binden fazla ev, saray, sokak ve çeşitli yapılar bulunuyor.