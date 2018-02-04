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  3. 04 Şubat 2018 16:20

Ormanın altında büyük bir şehir bulundu

Ormanın altında büyük bir şehir bulundu

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da arkeoloji dünyasını heyecanlandıran bir keşif yapıldı. Ülkenin kuzeyinde lazer teknolojilerinin yardımıyla Maya medeniyetine ait yeni kalıntılar bulundu.

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Ormanın altında büyük bir şehir bulundu

Guatemala'nın kuzeyindeki ormanlık alanda lazer teknolojileri kullanılarak Maya medeniyetine ait yeni kalıntılar keşfedildi. Bilim insanları tarafından boyutları "devasa" şeklinde betimlenen kalıntıların yüz yıllardır toprak altında olduğu tahmin ediliyor.

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Ormanın altında büyük bir şehir bulundu

National Geographic dergisinde yer alan habere göre, uluslararası araştırmacılardan oluşan ekip, incelemelerinde "Lidar" adı verilen lazer teknolojisini kullandı ve bu teknoloji sayesinde yoğun ve sıkı bitki örtüsüne karşın kalıntıların varlığı tespit edilebildi.

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Ormanın altında büyük bir şehir bulundu

Araştırma, bölgedeki yapılaşmanın şimdiye kadar sanılandan çok daha yoğun ve karmaşık olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmanın yürütüldüğü 2 bin 100 kilometrekarelik alanda Tikal gibi ünlü Maya kentleri de yer alıyor. National Geographic dergisinde yer alan habere göre, kalıntılar arasında 60 binden fazla ev, saray, sokak ve çeşitli yapılar bulunuyor.

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