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  3. 23 Kasım 2018 22:59

Oto tamircisiyken ajan oldu ! İşte o Türk...

Kırşehir'de doğan bir oto tamircisi olan Hüseyin Yıldırım, ilginç hayat hikayesiyle kendinden söz ettirmeyi başardı.

Oto tamircisiyken ajan oldu ! İşte o Türk...

Kırşehir'de doğan bir oto tamircisiydi Hüseyin Yıldırım... Ama hayat onu uluslararası bir casusa çevirdi. İşte Yıldırım'ın ilginç hayat hikayesi...


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Oto tamircisiyken ajan oldu ! İşte o Türk...

Hüseyin Yıldırım 1928 yılında Kırşehir'de doğdu. 1960'lı yılların başında ailesiyle beraber Almanya'ya göç etti. /Mynet

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Oto tamircisiyken ajan oldu ! İşte o Türk...

Bir oto tamircide çalışmaya başlıyor. O dönem Doğu Berlin'de bir Stasi ajanıyla tanışıyor. Casus olmak için onun peşinde koşturuyor, önce kabul etmiyorlar Yıldırım'ı.

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Oto tamircisiyken ajan oldu ! İşte o Türk...

Yıldırım onlarla beraber çalışabilmek için oto tamirciye gelen insanlardan bilgi sızdırabileceğini söylüyor. Sözünü tutmakla kalmıyor, Amerikan askeri istihbaratına, askeri araç tamircisi olarak giriyor.

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