Oto tamircisiyken ajan oldu ! İşte o Türk...
Kırşehir'de doğan bir oto tamircisi olan Hüseyin Yıldırım, ilginç hayat hikayesiyle kendinden söz ettirmeyi başardı.
Kırşehir'de doğan bir oto tamircisiydi Hüseyin Yıldırım... Ama hayat onu uluslararası bir casusa çevirdi. İşte Yıldırım'ın ilginç hayat hikayesi...
Hüseyin Yıldırım 1928 yılında Kırşehir'de doğdu. 1960'lı yılların başında ailesiyle beraber Almanya'ya göç etti. /Mynet
Bir oto tamircide çalışmaya başlıyor. O dönem Doğu Berlin'de bir Stasi ajanıyla tanışıyor. Casus olmak için onun peşinde koşturuyor, önce kabul etmiyorlar Yıldırım'ı.