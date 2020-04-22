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  3. 22 Nisan 2020 08:49

Pantolondaki bu deliklerin sırrı ortaya çıktı

Müzik dinlerken ya da video izlerken başkalarını rahatsız etmemek için icat edilmiş kulak içi kulaklıkları kullananların pek çoğu büyük yanlış yapıyor! Neden mi?

Pantolondaki bu deliklerin sırrı ortaya çıktı

Müzik dinlerken ya da video izlerken başkalarını rahatsız etmemek için icat edilmiş kulak içi kulaklıkları kullananların pek çoğu büyük yanlış yapıyor! Neden mi?

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Pantolondaki bu deliklerin sırrı ortaya çıktı

Kulak içi kulaklıkları çoğu insan düzgünce nasıl takıldığını bilmiyor.

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Pantolondaki bu deliklerin sırrı ortaya çıktı

Kulaklıklar çoğu durumda kulağımızın şekli yüzünden küçük bir hareketten sonra düşebiliyor. Bu sıklıkla yaşanan problemin basit bir çözümü var.

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Pantolondaki bu deliklerin sırrı ortaya çıktı

Direkt takmak yerine, kulaklığı kulağınızın etrafından sararak takmayı deneyin. Böylece, kablo kulağınıızın arkasından sarkacak ve kulaklığa baskı azalacak.

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