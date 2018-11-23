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  3. 23 Kasım 2018 18:51

Para verip cezaevine giriyorlar !

Güney Kore'de günlük yaşam stresinden uzaklaşmak isteyenler "sahte cezaevi"nde kalıyor.

Para verip cezaevine giriyorlar !

Güney Kore'de günlük yaşamın stresinden kaçmak isteyenler 'İçimdeki cezaevi' (Prison Inside Me), isimli 'sahte cezaevi'nde kalıyor. /Mynet

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Para verip cezaevine giriyorlar !

2013'te bir evli bir çift tarafından kurulan şirket, bugünlerde insanların hapse girmek için sıraya girdiği ve ücret ödediği bir yere dönüştü.

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Para verip cezaevine giriyorlar !

Her şey günlük hayatın stresinden kaçmak için!

'Cezaevi'nin kurucularından Noh Ji-Hyang, "Eşim bir savcı. Bazı zamanlar haftada 100 saati aşan sürelerde çalışıyordu. Bunaldığı zamanlarda, 'Böyle çalışmaktansa 1 hafta hapis yatmayı tercih ederim' diyordu. İnsanların günlük hayatın stresinden uzaklaştığı bir yer fikri böyle ortaya çıktı" dedi.

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Para verip cezaevine giriyorlar !

Bu fikirden yola çıkarak, Hongcheon bölgesinde bir tesis kuruldu. Cezaevinde kalmak isteyenler, listeye adlarını yazdırdıktan sonra bir gece için 90 dolar ücret ödüyor.

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