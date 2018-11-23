Para verip cezaevine giriyorlar !

Her şey günlük hayatın stresinden kaçmak için!



'Cezaevi'nin kurucularından Noh Ji-Hyang, "Eşim bir savcı. Bazı zamanlar haftada 100 saati aşan sürelerde çalışıyordu. Bunaldığı zamanlarda, 'Böyle çalışmaktansa 1 hafta hapis yatmayı tercih ederim' diyordu. İnsanların günlük hayatın stresinden uzaklaştığı bir yer fikri böyle ortaya çıktı" dedi.