Para verip cezaevine giriyorlar !
Güney Kore'de günlük yaşam stresinden uzaklaşmak isteyenler "sahte cezaevi"nde kalıyor.
Güney Kore'de günlük yaşamın stresinden kaçmak isteyenler 'İçimdeki cezaevi' (Prison Inside Me), isimli 'sahte cezaevi'nde kalıyor. /Mynet
2013'te bir evli bir çift tarafından kurulan şirket, bugünlerde insanların hapse girmek için sıraya girdiği ve ücret ödediği bir yere dönüştü.
Her şey günlük hayatın stresinden kaçmak için!
'Cezaevi'nin kurucularından Noh Ji-Hyang, "Eşim bir savcı. Bazı zamanlar haftada 100 saati aşan sürelerde çalışıyordu. Bunaldığı zamanlarda, 'Böyle çalışmaktansa 1 hafta hapis yatmayı tercih ederim' diyordu. İnsanların günlük hayatın stresinden uzaklaştığı bir yer fikri böyle ortaya çıktı" dedi.