''Parçalı Ay Tutulması'' İstanbul'dan böyle görüntülendi
Ay'ın yaklaşık yüzde 65'lik bölümünün Dünya'nın gölgesinde kaldıpı görüntüler İstanbul'da böyle fotoğraflandı. Kartposttallık manzaralar oluşturan "Parçalı Ay Tutulması" herkesi mest etti.
Gökyüzü ile yakından ilgilenenlerin merakla beklediği “Parçalı Ay Tutulması” İstanbul'dan görüntülendi. Türkiye'nin her yerinden çıplak gözle görülebilen tutulma oluşturduğu manzara ile mest etti.
Ay’ın yaklaşık yüzde 65’lik bölümünün Dünya’nın gölgesinde kaldığı tutulma kartpostallık manzaralar oluşturdu.