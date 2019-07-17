  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 17 Temmuz 2019 00:11

''Parçalı Ay Tutulması'' İstanbul'dan böyle görüntülendi

Ay'ın yaklaşık yüzde 65'lik bölümünün Dünya'nın gölgesinde kaldıpı görüntüler İstanbul'da böyle fotoğraflandı. Kartposttallık manzaralar oluşturan "Parçalı Ay Tutulması" herkesi mest etti.

''Parçalı Ay Tutulması'' İstanbul'dan böyle görüntülendi

Merakla beklenen “Parçalı Ay Tutulması” İstanbul'dan görüntülendi.

1/ 8
''Parçalı Ay Tutulması'' İstanbul'dan böyle görüntülendi

Gökyüzü ile yakından ilgilenenlerin merakla beklediği “Parçalı Ay Tutulması” İstanbul'dan görüntülendi. Türkiye'nin her yerinden çıplak gözle görülebilen tutulma oluşturduğu manzara ile mest etti.

2/ 8
''Parçalı Ay Tutulması'' İstanbul'dan böyle görüntülendi

Ay’ın yaklaşık yüzde 65’lik bölümünün Dünya’nın gölgesinde kaldığı tutulma kartpostallık manzaralar oluşturdu.

3/ 8
''Parçalı Ay Tutulması'' İstanbul'dan böyle görüntülendi

Ay'ın tutulma öncesinde doğarken kızıla bürünmüş hali eşsiz manzaralar oluşturdu.

4/ 8
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM