Parkta görülen yılan panik yarattı

Öte yandan Bursa'da sıcakların artmasıyla ortaya çıkan yılanlar vatandaşlara korku salmaya devam ediyor. En son geçtiğimiz hafta İznik ilçesinde bir iş yerinin kapısının önünde görülen yılanın ardından yine aynı ilçede bu sefer bir tavuk kümesinin içerisinde 2,5 metre boyunda bir yılan hayvanlara zarar vermeden köylüler tarafından yakalandı.

