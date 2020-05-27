Parkta görülen yılan panik yarattı
Erzincan kent merkezindeki bir parkta görülen yılan görenleri şaşkına çevirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanı yakalayıp doğaya bıraktı.
Erzincan kent merkezindeki bir parkta görülen yılan itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yakalanarak doğaya bırakıldı.
Demirkent Mahallesinde bir parkta ortaya çıkan bir buçuk metre uzunluğundaki yılan çevredekilere korkulu anlar yaşattı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa bir kovalamacanın ardından yılanı yakalayarak etkisiz hale getirdi. Çuvala konan yılan şehir dışına götürülerek yeniden doğaya bırakıldı.
Öte yandan Bursa'da sıcakların artmasıyla ortaya çıkan yılanlar vatandaşlara korku salmaya devam ediyor. En son geçtiğimiz hafta İznik ilçesinde bir iş yerinin kapısının önünde görülen yılanın ardından yine aynı ilçede bu sefer bir tavuk kümesinin içerisinde 2,5 metre boyunda bir yılan hayvanlara zarar vermeden köylüler tarafından yakalandı.