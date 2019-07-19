Patates ektiler domates çıktı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Küçükelmalı köyünde tarlalarına patatesle birlikte birçok sebze eken köylüler görülmemiş bir olayla karşılaştılar. Patatesler büyümeye başlayınca patates yaprakları arasında domates çıktığ
Bilecik'in Küçükelmalı köyünde bahçesine patates eken Ramazan Meşe, patates yapraklarında domatesleri görünce şaşkınlık yaşadı.
Ramazan Meşe şunları söyledi: Bahçemize eşimle birlikte patatesle birlikte birçok sebze diktik. Patateslerimiz büyümeye başlayınca patates yapraklarında domatesleri görünce şaşırdık.
Konuyu köylülerimizden birkaç kişiye danıştığımda son zamanlar bu bölgede patateslerden domates çıktıklarını söyledi.