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  3. 19 Temmuz 2019 10:35

Patates ektiler domates çıktı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Küçükelmalı köyünde tarlalarına patatesle birlikte birçok sebze eken köylüler görülmemiş bir olayla karşılaştılar. Patatesler büyümeye başlayınca patates yaprakları arasında domates çıktığ

Patates ektiler domates çıktı

Bilecik'in Küçükelmalı köyünde bahçesine patates eken Ramazan Meşe, patates yapraklarında domatesleri görünce şaşkınlık yaşadı.

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Patates ektiler domates çıktı

Ramazan Meşe şunları söyledi: Bahçemize eşimle birlikte patatesle birlikte birçok sebze diktik. Patateslerimiz büyümeye başlayınca patates yapraklarında domatesleri görünce şaşırdık.

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Patates ektiler domates çıktı

Konuyu köylülerimizden birkaç kişiye danıştığımda son zamanlar bu bölgede patateslerden domates çıktıklarını söyledi.

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Patates ektiler domates çıktı

Gördüğümüz manzara karşısında şaşkınlık yaşarken, patates yapraklarında çıkan sebze yeşil, daha olmamış bir domatesti.

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