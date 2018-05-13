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  3. 13 Mayıs 2018 14:15

Piramitler hakkındaki sır ortaya çıktı

Çok tartışılan gizemli Mısır Piramitleri hakkındaki gerçek ortaya çıktı.

Piramitler hakkındaki sır ortaya çıktı

Amsterdam Üniversitesi araştırmacılarının gizemli Mısır Piramitleri'nde yaptıkları araştırmada ıslak kum bulunduğu ve bu bileşenin piramit yapımına karşı önemli bir ipucu olduğu belirtildi.

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Piramitler hakkındaki sır ortaya çıktı

Araştırmacıların yaptıkları açıklamalara göre gerekli kum ve su miktarının bileşenlerinde gerekli sertleşmeyi oluşturacağı iddia edildi.

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Piramitler hakkındaki sır ortaya çıktı

Yapılan deneyler ve gerekli kum su birleşenlerinin test edildiği araştırmada çöl kumunun gerekli su miktarı katılarak yoğun baskı uygulanması sonucu bekletilmesi ile normal kuma göre 2 kat daha sert bir birleşene sahip olunduğu belirtildi.

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Piramitler hakkındaki sır ortaya çıktı

Yapılan araştırmalara göre gizemli piramitlerin inşasında kum yığınlarının gerekli miktarda su miktarı ile birlikte kat kat yukarı doğru bekletilip gerekli sertliğe ulaşan kayaların kat kat yukarı doğru inşa edilerek piramitlerin yapıldığı hakkında yeni bir teori ortaya atıldığı belirtildi.

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